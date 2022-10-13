Новак не понимает, где Европа будет брать энергоресурсы без российского сырья

Вице-премьер РФ рассказал о том, что Россия является надежным энергетическим партнером.

Российский вице-премьер Александр Новак не понимает, где Европа будет брать энергетические ресурсы без российского сырья. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления в Москве на Российской энергетической неделе. Эксперт пояснил, что страна всегда была для международных партнеров надежным поставщиком.

Мы более 20% занимали на рынке по поставкам нефти, почти 40-50% по поставкам газовых ресурсов. И где на сегодня будут наши коллеги, наши партнеры европейские брать недостающие ресурсы… Александр Новак, вице-премьер РФ

Чиновник пояснил, что Россия будет продолжать поставлять нефть по трубопроводам в Европу тем потребителям, которые остаются в этом заинтересованными. В качестве ответа коллективному Западу и Евросоюзу Россия диверсифицирует поставки нефти (из-за эмбарго морских поставок).

Новак: РФ будет стимулировать развитие танкерного флота для перевозки углеводородов.

Фото и видео: РЭН