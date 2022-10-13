Новак: РФ будет стимулировать развитие танкерного флота для перевозки углеводородов

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия будет развивать танкерный флот для перевозки собственных углеводородов. Соответствующей информацией чиновник поделился в рамках выступления на сессии Российской энергетической недели в Москве.
Что касается экспортной переориентации потоков, у нас есть такие планы. И, кстати, мы будем стимулировать производство танкеров, танкерного флота для перевозок.
Александр Новак, вице-премьер РФ
Эксперт подчеркнул, что Россия будет развивать и инфраструктуру для поставок газа в азиатском направлении, так как именно в этом регионе фиксируется спрос на российское природное голубое топливо. В перечне возможных клиентов находятся Азиатско-Тихоокеанский регион, Индия, Пакистан, а также другие государства, с которыми ведутся переговоры.
Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным.
Фото и видео: РЭН
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