Новак: РФ будет стимулировать развитие танкерного флота для перевозки углеводородов

Вице-премьер России рассказал о том, куда пойдут энергоресурсы.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия будет развивать танкерный флот для перевозки собственных углеводородов. Соответствующей информацией чиновник поделился в рамках выступления на сессии Российской энергетической недели в Москве.

Что касается экспортной переориентации потоков, у нас есть такие планы. И, кстати, мы будем стимулировать производство танкеров, танкерного флота для перевозок. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что Россия будет развивать и инфраструктуру для поставок газа в азиатском направлении, так как именно в этом регионе фиксируется спрос на российское природное голубое топливо. В перечне возможных клиентов находятся Азиатско-Тихоокеанский регион, Индия, Пакистан, а также другие государства, с которыми ведутся переговоры.

Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным.

Фото и видео: РЭН