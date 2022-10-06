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Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным

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Вице-премьер РФ рассказал о необходимости обеспечить баланс спроса и предложения.

Российский вице-премьер Александр Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным, но связанным с необходимостью сбалансировать энергетический рынок в преддверии зимнего отопительного сезона. Соответствующее заявление чиновник сделал во время общения с журналистами телеканала Bloomberg и "Россия-24". Он пояснил, что в ноябре показатели упадут на два миллиона баррелей в сутки. 

Сегодня было два важных решения, я бы сказал, исторических. Первое решение - о снижении квот на 2 миллиона баррелей в сутки суммарно всеми странами, входящими в ОПЕК+. Мы давно не принимали, последний раз 2,5 года назад.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Глобальные энергетические рынки, по словам Новака, сейчас подвержены турбулентности и неопределенности, связанных с осенне-зимним периодом. Новак добавил, что следует скорректировать предложение, так как спрос на нефть падает.

Саудовский министр ответил на вопрос об использовании нефти как оружия.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance

Теги: александр новак, опек плюс, сокращение добычи нефти
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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