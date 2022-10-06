Саудовский министр ответил на вопрос об использовании нефти как оружия

Абдель Азиз бен Сальман назвал вопрос журналистки на брифинге провокационным.

Саудовский принц, местный министр по энергетике Абдель Азиз бен Сальман ответил на провокационный вопрос журналистки об использовании нефти как оружия. В ходе пресс-конференции альянса спикер попросил девушку объяснить, в чем именно она видит враждебный акт против США в решении ОПЕК+снизить количество добываемой нефти.

Очень провокационный вопрос. ... Покажите мне, где именно враждебный акт. Абдель Азиз бен Сальман, принц Саудовской Аравии

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс добавил СМИ, что международный энергетический альянс не угрожает мировым энергетическим рынкам, а наоборот, призван обеспечивать их безопасность и стабильность. При этом специалист напомнил, что энергетическая безопасность имеет свою цену как и все в этом мире.

В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+.

Фото и видео: YouTube / CNBC International TV