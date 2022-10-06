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В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+

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Жанин Пирро прокомментировала политику Байдена после решения ОПЕК+.

В США признали действующего президента Джо Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти на два миллиона баррелей ежесуточно. Это постановление начнет действовать с ноября текущего года. Страны энергетического альянса объявили о том, что данное постановление принято из-за имеющейся неопределенности глобальной экономической системы и прогнозов по нефтяному рынку. В эфире местного телеканала Fox News обозреватель Жанин Пирро уточнила, что в Белом доме собираются высвободить еще больше нефти из уже "истощенных" стратегических ресурсов страны.

Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти.

Жанин Пирро, обозреватель FX

Жанин Пирро добавила, что потребительские цены на бензин в США вновь начали расти, поэтому пропагандистская машина Джо Байдена возвращается к своим старым способам отвести от себя ответственность за происходящее. Обозреватель добавила, что американские автомобилисты уже сейчас могут "прочувствовать боль", находясь на заправках.

Вице-президент США оговорилась и назвала Северную Корею союзником Вашингтона.

Фото и видео: FOX News

Теги: fox news, джо байден, жанин пирро, нефть, опек плюс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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