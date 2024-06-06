Новак рассказал о перенаправлении Россией экспорта энергоресурсов

Вице-премьер РФ оценил будущее энергопоставок из России.

Москва за последние два года перенаправила около 80 процентов российского экспорта энергетических ресурсов на дружественные стране рынки. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак, выступая на профильной сессии "Будущее рынка нефти и газа: Перспективы глобального спроса и планы производителей" , организованного на полях Петербургского международного экономического форума. Чиновник объяснил, что важным направлением остается диверсификация поставок. Об этой задаче упоминал глава государства Владимир Путин.

Это задача, которая решалась на протяжении последних двух лет. Хочу отметить, что мы примерно около 80% энергетических ресурсов перенаправили на наши дружественные рынки. В основном это АТР, Африка, Латинская Америка. Александр Новак, вице-премьер РФ

Цены на дизель на Петербургской бирже упали после решения правительства РФ.

Фото и видео: ПМЭФ