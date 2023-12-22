Цены на дизель на Петербургской бирже упали после решения правительства РФ

Вице-премьер Александр Новак предложил принять дополнительные меры для стабилизации цен, включая временный запрет на экспорт бензина и увеличение объёмов продажи дизельного топлива на бирже.

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) летнее дизельное топливо зафиксировало снижение цены на 1,42%, достигнув отметки в 58,773 тыс. рублей за тонну. Это первое понижение цен за последние две недели, сообщает РБК.

Цена на межсезонное дизельное топливо снизилась на 3,01%, достигнув отметки 57,792 тыс. рублей за тонну, тогда как стоимость зимнего дизеля уменьшилась на 0,21% и составила 59,711 тыс. рублей за тонну. Понижение котировок связано с решением правительства о расширении объемов дизеля, продаваемого на бирже.

Бензин АИ-92 также впервые за две недели показал снижение цены на 3,33%, достигнув отметки 47,774 тыс. рублей за тонну. Это реакция на решение о запрете экспорта бензина в течение полугода, начиная с 1 марта. В то же время стоимость бензина АИ-95 продолжает расти, увеличившись на 0,31% до 58,018 тыс. рублей за тонну.

Решение премьер-министра Михаила Мишустина о запрете экспорта бензина на полгода и увеличении объёмов продажи дизельного топлива с 12,5% до 16% получило поддержку на бирже. Согласно мониторингу топливного рынка, цены на топливо выросли на 8-23% с начала года. Как уточняет Delovoe.TV, вице-премьер Александр Новак предложил принять дополнительные меры для стабилизации цен, включая временный запрет на экспорт бензина и увеличение объёмов продажи дизельного топлива на бирже.

Ранее мы сообщили о том, что СПбМТСБ приостановит допуск к торгам трём топливным трейдерам из-за роботов.

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