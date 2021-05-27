Вице-премьер РФ рассказал о проблемах ЕС из-за введенных антироссийских ограничений.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил о коллапсе в случае санкций против нефти и газа из России. Такими сведениями чиновник поделился с представителями Государственной Думы России на правительственном часе в нижней палате парламента от 23 марта. Эксперт полагает, что стоимость на энергетические носители на международной арене может непредсказуемо увеличиться.

Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Александр Новак, вице-премьер РФ

Чиновник рассказал депутатам о том, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки. Доля государственного экспорта составляет порядка 20% от глобального уровня поставок. После того, как США запретили в страну импорт российской нефти, цены на топливо выросли на 19%.

Новак не считает пределом цену газа на бирже в Европе на уровне $4 тысяч.

Видео: Государственная Дума