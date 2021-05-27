Новак не считает пределом цену газа на бирже в Европе на уровне $4 тысяч

Вице-премьер РФ рассказал, что ПХГ Европы практически пусты.

Российский вице-премьер Александр Новак не считает пределом биржевую цену газа в Европе на уровне 4 тысяч долларов за каждую тысячу кубометров. такое заявление чиновник сделал во время выступления перед отечественными законодателями на правительственном часе в нижней палате парламента. Эксперт заметил депутатам, что уровень энергетических ресурсов (голубого топлива) в региональных подземных хранилищах ЕС сейчас гораздо ниже уровня 2021 года и составляет всего 26% от имеющихся возможностей.

Цена на газ в отдельные моменты достигала $4 тыс. за тыс. куб. м. И это, на самом деле, не предел…И если в прошлом году Европа не смогла закачать достаточное количество газа в свои ПХГ в летний период, то в этом году риски незаполнения ПХГ еще выше. Александр Новак, вице-премьер РФ

По мнению российского чиновника, Евросоюзу уже сейчас пора задуматься о следующей зиме и новом отопительном сезоне. Новак объяснил парламентариям, что несмотря на рост цен и дефицит энергетических ресурсов, ЕС все равно отказался от ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2". Это произошло под давлением США и в ущерб европейским потребителям.

Новак: США пытаются переложить на РФ проблему роста своих цен на топливо.

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