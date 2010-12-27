Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Александр Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа. Речь шла о поставках в объеме 15 млрд кубометров в год.
Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций
объяснил эксперт
Спикер добавил, что "Газпром" рассматривает вопрос транзита в том числе и с учетом таких поставок на Украину. Однако перспективы специалист комментировать отказался, ссылаясь на необходимость дождаться решения. Сейчас сотрудники "Газпрома" ждут официального ответа от партнеров по данному предложению. В компании будут готовы прокомментировать ситуацию, когда увидят бумагу от Киева.
Ранее Piter.tv писал о том, что в "Нафтогазе" назвали фейком новость о рекомендации ЕС закупать газ.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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