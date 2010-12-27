Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Сейчас "Газпром" ждет официального ответа от Украины.

Александр Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа. Речь шла о поставках в объеме 15 млрд кубометров в год.

Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций объяснил эксперт

Спикер добавил, что "Газпром" рассматривает вопрос транзита в том числе и с учетом таких поставок на Украину. Однако перспективы специалист комментировать отказался, ссылаясь на необходимость дождаться решения. Сейчас сотрудники "Газпрома" ждут официального ответа от партнеров по данному предложению. В компании будут готовы прокомментировать ситуацию, когда увидят бумагу от Киева.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Нафтогазе" назвали фейком новость о рекомендации ЕС закупать газ.

Фото: Pixabay.com

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