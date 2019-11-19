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"Нафтогаз" опроверг данные о том, что ЕК рекомендовала закупать газ напрямую в РФ

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Украинцы представили настоящие советы, данные ЕК.

"Нафтогаз" опроверг сведения о рекомендации Еврокомиссии вернуться к прямым поставкам газа. Об этом представители украинской компании написали в Facebook.

Они заявили, что ЕС советовала "Газпрому" заключить долгосрочный контракт со значительным объемом поставок. Соглашение должно действовать по европейскому законодательству. Дипломаты подчеркнули, что контракт с новым оператором ГТС соответствует интересам всех сторон. В частности, обеспечивает энергетическую безопасность Европы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минэнерго Украины ответило на предложение "Газпрома" по транзиту.

Фото: Facebook/Нафтогаз України - Naftogaz

Видео: YouTube/СГК

Теги: газ, еврокомиссия, нафтогаз, транзит
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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