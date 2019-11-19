Такое соглашение позволит решить несколько вопросов.

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую. Там считают, что Киеву следует вернуться к закупкам газа в объеме около 15 млрд кубометров ежегодно. Таким образом государство сократит дорогостоящие реверсивные поставки. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на личной источник, близкий к трехсторонним переговорам.

Предложение интересно и для России, которая хочет использовать газотранспортную систему Украины.Прямые поставки снизят напряженность, связанную с газовыми тарифами. Сейчас Киев пытается компенсировать издержки, которые связаны как раз с отказом от прямых поставок. Из-за этого чиновникам приходится повышать стоимость тарифа на прокачку ресурса.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минэнерго Украины ответило на предложение "Газпрома" по транзиту.