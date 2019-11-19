Минэнерго Украины ответило на предложение "Газпрома" по транзиту

В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, но пока Россия готова заключить соглашение на год.

Минэнерго Украины отвергло новые предложения "Газпрома" о контрактах на транзит газа. Глава ведомства Алексей Оржель пояснил местному телеканалу ICTV, что "взаимопонимание можно найти". Чиновник добавил, что страна готова идти на компромиссы, если будет подписан долгосрочный контракт. Ранее в российской компании предложили продлить или перезаключить соглашение.

То предложение, которое сейчас получено, является неприемлемым для Украины напомнил спикер

В Киеве недовольны, что их просят отказаться от арбитражных взысканий. За это "Газпром" предлагает транзит газа всего на один год. Украина хочет добиться соглашения на более долгий период, а также необходимых государству объемов.

Если Россия продолжит транзит газа через Украину после 1 января 2020 года, то чиновники расценят этот шаг как контрабанду.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита газа через Украину.

