"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита газа через Украину

Коболев назвал это заявление "фактически корректным".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ответил на заявление Владимира Путина относительно риска транзита газа через Украину. Он заявил, что выступление Путина "фактически корректно". Об этом он написал в своем Facebook.

Коболев отметил, что Украина планирует обновить энергетическое законодательство в соответствии с европейским. Также глава "Нафтогаза" отметил, что "Нафтгаз" больше не подавал никаких исков против "Газпрома", а лишь защищается против исков от российской газовой компании.

Ранее "Нафтогаз" попросил "Газпром" "показать свою Суджу".

Видео: YouTube/ Факти ICTV, НВ,Телеканал ICTV