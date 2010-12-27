Путин заявил о риске транзита газа через Украину

Он заметил, что подписание контракта не полностью зависит от российской стороны.

Владимир Путин: Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25% при прямых поставках. По словам президента, Москва готова к заключению соглашений по любому законодательству. Однако угроза прекращения поставок в страну по-прежнему существует. Глава государства считает, что "Нафтогаз" обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом". Это связано с новыми исками, которые компания направила против российского предприятия.

Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде … Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем? прокомментировал политик

Украина взяла на себя обязательство имплементировать европейское законодательство. Однако Россия не ставила данные рамки в качестве условия по новому контракту. Страна готова достигнуть соглашения только при участии Еврокомиссии.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" попросил "Газпром" "показать свою Суджу".

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