"Нафтогаз" не считает споры с "Газпромом" преградой для контракта

В компании не собираются отказываться от старых претензий ради заключения нового соглашения.

"Нафтогаз" не считает споры с "Газпромом" преградой для продления контракта. Исполнительный директор компании Юрий Витренко написал в Facebook о том, что открытые споры - это "надуманные проблемы" для заключения договора на транзит газа.

Он заметил, что соглашение будет заключено не с "Нафтогазом", а с местным оператором. Обособленное предприятие появилось в результате разделения компании. Витренко добавил, что ситуация подходит под описание "начать отношения с чистого листа". Однако это не значит, что Украина должна забыть старые исковые заявления.

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что "Газпром" назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной.

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