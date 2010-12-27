Руководитель профильного ведомства не считает, что такие действия украинских коллег дадут благотворную почву для сотрудничества.

Александр Новак назвал абсурдными новые иски "Нафтогаза" к "Газпрому". По мнению главы Минэнерго России, Украине нужно вернуться к теме урегулирования конфликта на базе "нулевого варианта" всех вопросов по транзиту газа. Новые иски негативно влияют на возможность продления контракта на поставку газа в страну.

Это явно действия, не направленные на выстраивание взаимоотношений между партнерами добавил спикер

Действия политиков Новак оценил как не создающие "долгосрочную основу", не направленные на создание перспектив в отношениях между двумя государствами. Политик посоветовал оппонентам не "рождать новых, абсурдных исков". Напомним, что накануне представители "Нафтогаза" направили в Стокгольмский арбитражный суд новые требования к "Газпрому" по компенсации.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз Украины" имеет претензии к "Газпрому" на 22 млрд долларов.

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