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Новак назвал абсурдными новые иски "Нафтогаза" к "Газпрому"
Сегодня, 8:28
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lesjasap

Новак назвал абсурдными новые иски "Нафтогаза" к "Газпрому"

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Руководитель профильного ведомства не считает, что такие действия украинских коллег дадут благотворную почву для сотрудничества.

Александр Новак назвал абсурдными новые иски "Нафтогаза" к "Газпрому". По мнению главы Минэнерго России, Украине нужно вернуться к теме урегулирования конфликта на базе "нулевого варианта" всех вопросов по транзиту газа. Новые иски негативно влияют на возможность продления контракта на поставку газа в страну.

Это явно действия, не направленные на выстраивание взаимоотношений между партнерами

добавил спикер

Действия политиков Новак оценил как не создающие "долгосрочную основу", не направленные на создание перспектив в отношениях между двумя государствами.  Политик посоветовал оппонентам не "рождать новых, абсурдных исков". Напомним, что накануне представители "Нафтогаза" направили в Стокгольмский арбитражный суд новые требования к "Газпрому" по компенсации.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз Украины" имеет претензии к "Газпрому" на 22 млрд долларов.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ 

Теги: александр новак, газ, газпром, нафтогаз, транзит
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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