"Нафтогаз Украины" имеет претензии к "Газпрому" на 22 млрд долларов

В Киеве считают, что для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к Газпрому на 22 млрд долларов. Для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы. Об этом пишут РИА Новости.

В свою очередь руководитель "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что для заключения нового контракта на транзит газа необходимо полностью урегулировать все судебные споры. Схожее мнение имеет президент России Владимир Путин. Глава государства назвал абсурдными предъявляемые "Газпрому" в арбитраже Стокгольма претензии.

Действующие контракты на транзит газа между Россией и Украиной истекают в конце 2019 года. Стороны ведут переговоры о пролонгировании или заключении новых договоров. Однако Киев и Москва пока не смогли ни о чем договориться.

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