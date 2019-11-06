"Газпром" назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Алексей Миллер заявил, что для начала необходимо урегулировать все судебные споры.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия для заключения контракта с Киевом по транзиту газа через Украину. Об этом говорится в сообщении российской газовой компании.

Миллер заявил, что в первую очередь необходимо урегулировать судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Компании должны отказаться от взаимных претензий и прекратить разбирательства.

Вторым условием является готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объема таким закупок.

Напомним, что действующий контракт России и Украины по транзиту газа истекает в конце 2019 года. Стороны ведут переговоры о пролонгировании договора или заключении нового.

Ранее мы писали, что "Нафтогаз Украины" имеет претензии к "Газпрому" на 22 млрд долларов.

Видео: YouTube / CareerOneStop