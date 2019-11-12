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"Нафтогаз" попросил "Газпром" "показать свою Суджу"

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Инженеры из Украины хотят изучить состояние газоизмерительной станции в России.

Украинская компания "Нафтогаз" попросила "Газпром" "показать свою Суджу". Фирма призвала россиян разрешить Киеву проверить состояние газоизмерительной станции. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, сначала в "Газпроме" разрешили запустить инспекторов  с 1 по 15 ноября, но позже в компании перенесли встречу с украинцами. До сих пор иностранцы не имеют сведений о новой дате возможной проверки.

Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны

написал в Facebook глава предприятия

По мнению Коболева, такая скрытность со стороны коллег выглядит очень подозрительно. Он предполагает, что в будущем Россия может обвинить его страну в воровстве ресурсов, которые идут транзитом в Европу. Коболев напомнил, что через Суджу идет 70% газа, поступающего в европейские государства. 

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" не считает споры с "Газпромом" преградой для контракта.

Фото: Pixabay.com, Facebook/Andriy Kobolyev

Видео: YouTube/VSL Dutch Metrology Institute

Теги: газпром, нафтогаз, суджа
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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