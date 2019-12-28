РФ регулярно проводит масштабные учения у границ страны.

Норвежская разведка назвала наибольшей угрозой Россию и Китай. Об этом заявил глава ведомства Мортен Хага Люнне. Эксперт считает, что возможности РФ могут охватить весь спектр военных действий. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции на "Фокусе-2020".

Россия представляет наибольшую опасность для интересов Норвегии, так как активно использует территории, находящиеся в непосредственной близости от границ государства. Россия продолжает укреплять базовую структуру на Кольском полуострове. Военные также интересуются северной частью Баренцева моря. В этих регионах часто проводятся военные морские учения и испытания новых видов супероружия.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных.

Видео: YouTube/Минобороны России