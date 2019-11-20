Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных

Информация о размещении военных машин на северной границы России с Финляндией и Норвегией серьезно озадачили наших скандинавских партнеров.

Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы. В местных СМИ уже появляются панические публикации, а военные требуют увеличить финансирование собственных танковых частей. Так скандинавы отреагировали на сообщение Минобороны РФ об укреплении войск Северного флота новыми танками Т-80БВМ. Боевые машины уже доставлены на границу России с Финляндией и Норвегией.

Высокий уровень боевой подготовки и технической оснащенности российской техники отметили первые лица армии Норвегии. В частности, командующий армией Эйирк Кристофферсен и глава отдела связи Пер Эспен Странде.

"Современные танки являются неотъемлемой частью любой, заслуживающей доверия армии. Это развертывание подчеркивает потребность норвежской армии в новых танках как можно скорее Пер Эспен Странде

В планах у местных военных - закупить 84 танка для собственной армии. При этом эксперты отмечают, что на вооружении у северной страны нет столь современной техники, как Т-80 БВМ.

Военные аналитики отмечают двигатель танка мощностью 1250 л.с., созданный для использования в условиях Арктики, а также его вооружение: 125-мм пушку, пулеметы ПКТ и НСВТ. Танки прекрасно передвигаются по снегу, льду и способны на ходу вести огонь даже по ракетам противника.

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Видео: Piter.TV