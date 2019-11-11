Игравшую с моряками белуху сочли российским шпионом

Иностранные эксперты предположили, что животное сбежало от военных.

Игравшую с моряками в Северном Ледовитом океане белуху сочли российским шпионом. Об этом сообщили журналисты издания Independent. Они разместили ролик на собственном сайте. На кадрах видно, как один из членов экипажа кидает в воду надувной мячик самцу белухи. Животное ловит игрушку, а после возвращает ее людям.

Пользователи соцсетей предположили, что белуха является " специально обученным агентом" из России.

Он похож на Хвалдимира, который мог сбежать от военной шпионской программы заявил Феррис Джабр

Теорию журналиста поддержали зоологи Квад Финн и Даррен Найш. Однако версия до сих пор официально не подтверждена. Специалисты уверены, что российские военные обучена приносить различные предметы и выполнять трюки в обмен на еду.

Ранее Piter.tv писал о том, что дрон снял на видео охоту горбатых китов с помощью пузырьковых ловушек.

Фото и видео: Independent