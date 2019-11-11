Игравшую с моряками белуху сочли российским шпионом

Игравшую с моряками в Северном Ледовитом океане белуху сочли российским шпионом. Об этом сообщили журналисты издания Independent. Они разместили ролик на собственном сайте. На кадрах видно, как один из членов экипажа кидает в воду надувной мячик самцу белухи. Животное ловит игрушку, а после возвращает ее людям.
Пользователи соцсетей предположили, что белуха является " специально обученным агентом" из России.
Он похож на Хвалдимира, который мог сбежать от военной шпионской программы
заявил Феррис Джабр
Теорию журналиста поддержали зоологи Квад Финн и Даррен Найш. Однако версия до сих пор официально не подтверждена. Специалисты уверены, что российские военные обучена приносить различные предметы и выполнять трюки в обмен на еду.
Ранее Piter.tv писал о том, что дрон снял на видео охоту горбатых китов с помощью пузырьковых ловушек.
Фото и видео: Independent
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