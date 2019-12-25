Жители города Вардё боятся из-за обновления радаров "Глобуса".

Норвежцы испугались реакции России из-за "американского" радара. Местное издание NRK заявило о том, что жители "нервничают и боятся" из-за обновления вооруженными силами страны радара системы "Глобус". Аппарат находится в городе Вардё на севере Норвегии. В ближайшее время на него установят американское оборудование.

Ранее журналисты из The Barents Observer написали о том, что 11 бомбардировщиков из РФ провели учения по нанесению авиаударов по адару в Вардё. Издание ссылается на слова главы разведывательной службы Норвегии Мортена Хага Лунде. Специалист пояснил, что тренировочная атака произошла 14 февраля 2018 года, еще одна - за год до этого. В Минобороны России данные сведения не подтверждали.

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В NRK привели слова местного жителя по имени Стиг Нильсен. Норвежец заявил, что боится всего. Он заметил, что его город располагается "так близко" от России. Он уверен, что сейчас практически ведется полноценная война, а "Глобус" является угрозой для всего города. Еще один житель Асле Кристиансен добавил, что "смотришь на это все и расстраиваешься".

Напомним, что "Глобус" находится в Вардё с 1998 года. Это проект является совместной работой Космического командования ВВС США и Норвежской разведывательной службы. Радары должны быть полностью развернуты в конце 2020 года.

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