Норвегия назвала ЧП на "Северных потоках" целенаправленной диверсией

Мона Йуул рассказала о необходимости провести расследование.

Норвегия назвала чрезвычайное происшествие на "Северных потоках" целенаправленной диверсией. Об этом постоянный представитель во Всемирной организации сообщила коллегам на заседании Совет Безопасности ООН. Мона Йуул подчеркнула, что на трех нитках трубопровода в Балтийском море ситуация была призвана запугать европейский регион. Дипломат сослалась на имеющуюся у нее информацию.

Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что ущерб, нанесенный "Северному потоку" и "Северному потоку 2", является результатом целенаправленных актов диверсии. Мона Йуул, постпред Норвегии в ООН

Власти Норвегии призвали до конца разобраться в произошедшем и ее обстоятельствах даже в том случае, если на этот процесс уйдет большое количество времени. Норвегия поддержала начало международного расследования, которое ранее было запущено специалистами Дании, Швеции и ФРГ.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций