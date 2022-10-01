Небензя: Запад считает ЧП на "Северных потоках" местью России за Украину

Постпред РФ отреагировал на выступление американки Линды Томас-Гринфилд.

Росссийский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небеня на заседании Совета Безопасности ООН рассказал о том, что страны коллективного Запада считают атаку на газопроводы "Северный поток" местью за действия России на Украине. Дипломат объявил коллегам о том, что до выступления американского постпреда Линды Томас-Гринфилд российская сторона не увязывала данную диверсию с ситуацией вокруг украинского кризиса.

Теперь мы видим, что наши западные коллеги воспринимают эту диверсию, кто бы ее ни совершил, как своего рода месть за действия России на Украине. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Заявление американской стороны,добавил российский дипломат, сужает круг подозреваемых, а также поможет в международном расследовании.

Небензя рассказал, кому была выгодна диверсия на "Северных потоках".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций