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Nord Stream 2 AG запросила разрешение на строительство газопровода в Германии
Сегодня, 11:06
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lesjasap

Nord Stream 2 AG запросила разрешение на строительство газопровода в Германии

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В заявке Россия учла возражения природоохранных организаций ФРГ.

Оператор проекта "Северный поток-2" AG (единственным акционером которого является "Газпром") запросил разрешение на строительство газопровода в Германии. Обращение направлено в адрес местного Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH). 

По данным издания Welt, Россия хочет получить немедленное свидетельство для проведения строительных работ по проекту газопровода на территории ФРГ. В BSH журналистам подтвердили получение запроса от Nord Stream 2 AG. Пресс-секретарь агентства уточнила, что пока что неизвестно, когда по данной ситуации будет принято постановление.

Представитель Nord Stream 2 напомнил, что российская заявка была подана еще в декабре прошлого года. В ней специалисты учли возражения, предъявленные природоохранными органами ФРГ - организациями Deutsche Umwelthilfe и Союзом защиты природы. 

Меркель заявила, что диалог с США не означает отсутствие разногласий.

Фото: Piter.tv

Теги: nord stream 2 ag, газопровод, германия, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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