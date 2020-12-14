Nord Stream 2 AG запросила разрешение на строительство газопровода в Германии

В заявке Россия учла возражения природоохранных организаций ФРГ.

Оператор проекта "Северный поток-2" AG (единственным акционером которого является "Газпром") запросил разрешение на строительство газопровода в Германии. Обращение направлено в адрес местного Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH).

По данным издания Welt, Россия хочет получить немедленное свидетельство для проведения строительных работ по проекту газопровода на территории ФРГ. В BSH журналистам подтвердили получение запроса от Nord Stream 2 AG. Пресс-секретарь агентства уточнила, что пока что неизвестно, когда по данной ситуации будет принято постановление.

Представитель Nord Stream 2 напомнил, что российская заявка была подана еще в декабре прошлого года. В ней специалисты учли возражения, предъявленные природоохранными органами ФРГ - организациями Deutsche Umwelthilfe и Союзом защиты природы.

Меркель заявила, что диалог с США не означает отсутствие разногласий.

Фото: Piter.tv