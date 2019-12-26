Nokia хочет возродить смартфон Nokia N9

Nokia может представить обновленную версию смартфона N9. О разработке девайса передали источники китайского издания MyDrivers.
Слухи о воскрешении Nokia культового смартфона появились в начале года. Предполагается, что обновленный гаджет будет иметь AMOLED-дисплей, двойную камеру и сможет работать под управлением Android. Дисплей будет иметь тонкие рамки и закругленные края, цельнометаллический корпус.
Nokia N9 — вышедший в 2011 году первый смартфон компании после отказа Nokia от ОС Symbian.
В России начали продавать кнопочный телефон Nokia с WhatsApp.
Видео: YouTube / Video-Shoper
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