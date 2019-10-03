Nokia презентовала бюджетный смартфон

Новинка будет стоить 95 евро, что по текущему курсу – примерно 8 тысяч рублей.

Финская компания Nokia презентовала сразу три новых смартфона, а также бюджетный ретротелефон. Презентация состоялась в Лондоне.

Общественности были представлены смартфоны Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3, Nokia 1.3, а также кнопочный телефон Nokia 5310.

По мнению экспертов, Nokia 1.3 получит максимальный успех на рынке. Это устройство работает на ОС Android 10, имеет дисплей HD+, а также две камеры на 8 и 5 Мп. Что качается памяти, то у гаджета 1 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Новинка будет стоить 95 евро, что по текущему курсу – примерно 8 тысяч рублей.

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