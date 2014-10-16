В настоящий момент так и неизвестно, для чего это было сделано.

Ночью тротуары у Смольного покрасили в красный цвет. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.

На видео можно увидеть, что рабочие красят тротуарную плитку в переулке Кваренги в кирпичный цвет. В настоящий момент так и неизвестно, для чего это было сделано. Петербуржцы предположили, что тротуар покрасили к приезду президента России Владимира Путина, который сегодня прибыл в культурную столицу.

Ранее мы писали, что Смольный ищет идеи по развитию туризма в Петербурге.

Фото и видео: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания