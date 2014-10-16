  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 18:10
544
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ночью тротуары у Смольного покрасили в красный цвет

0 0

В настоящий момент так и неизвестно, для чего это было сделано.

Ночью тротуары у Смольного покрасили в красный цвет. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях. 

На видео можно увидеть, что рабочие красят тротуарную плитку в переулке Кваренги в кирпичный цвет. В настоящий момент так и неизвестно, для чего это было сделано. Петербуржцы предположили, что тротуар покрасили к приезду президента России Владимира Путина, который сегодня прибыл в культурную столицу.

Ранее мы писали, что Смольный ищет идеи по развитию туризма в Петербурге.

Фото и видео: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания

Теги: смольный, тротуары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
jahidhasan
Вчера 18:29

This Printing is very nice

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии