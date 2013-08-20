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Смольный ищет идеи по развитию туризма в Петербурге
Вчера, 17:58
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Смольный ищет идеи по развитию туризма в Петербурге

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Горожанам предлагают поучаствовать в опросе и предложить свои идеи.

Во вторник, 13 июля, комитет по развитию туризма призывает петербуржцев и гостей города поучаствовать в опросе "Сделаем Петербург лучше".

Участники должны ответить на несколько вопросов, цель которых – понять, как можно сделать Северную столицу более привлекательной для туристов и тех, кто постоянно проживает в городе. Среди прочих вопросов есть и касающиеся расходов, предпочитаемом периоде года и мотивации приехать в Петербург снова.

Результаты опроса помогут наладить прямой контакт с горожанами, а Смольный учтет данные и на их основе будет выстраивать стратегию работы по востребованным направлениям.

Ранее такие опросы проводили в туристско-информационных павильонах в аэропорту и популярных туристских локациях города.

Ранее мы писали, что на набережной канала Грибоедова появилось граффити с Достоевским.

Фото: Piter.tv

Теги: смольный, туризм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Овсянко Александр
Вчера 19:03

Да сделеть город привлекательным не сложно, для начала его нужно открыть для отечественных и  иностранных туристов. Ну и не помешало бы пересмотреть водный туризм по городам и селам лен. области. 

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Саморуков Игорь
Вчера 19:49

может начать с отмены идиотских ограничений?

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