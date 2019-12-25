Ночной складской пожар на Пискаревском проспекте вызвал пробку с утра

Пожарные машины до сих пор занимают дорогу.

Ночью 19 февраля на Пискаревском проспекте разгорелся пожар на складе в доме №171. Огнеборцы справились с пламенем на паллетах, занявших 100 квадратных метров площади, около половины четвертого утра. Ночное происшествие оставило спешащим на работу утром автомобилистам неприятный сюрприз в виде пробки.

Водители сообщали в соцсетях, что едут по "карману", а проезд из города на мост по Пискаревке оказался невозможен. Пожарные машины занимали всю дорогу, движение было крайне неторопливым. Примерно в 10.30 автомобилисты все еще жаловались на медленное движение машин. Спасательная техника оставалась на месте.

Момент ДТП: на пересечении Гражданского и Фаворского легковушка вылетела на тротуар.

Фото: Таня Макарова, Ольга Гиматдинова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"