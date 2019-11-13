  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:55
85
nastya960
Код вставки плеера

Момент ДТП: на пересечении Гражданского и Фаворского легковушка вылетела на тротуар

0 0

Автомобиль едва не сбил двух мужчин, стоящих там.

На пересечении проспектов Гражданского и Фаворского произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП едва не пострадали пешеходы, находившиеся на тротуаре. В распоряжении Piter.TV имеются кадры с камеры видеонаблюдения. 

Оба водителя попытались проскочить на красный свет, один тронулся раньше, другой надеялся завершить манёвр. В результате столкновения одна из машин вылетела на тротуар, чуть не сбив двух мужчин. Также водитель задел припаркованную машину и врезался в столб.

На кадрах видно, как два уцелевших пешехода, помогают водителю выбраться из машины. Позже приехали медики и оказали водителю помощь на месте.

Накануне на Смолячкова под колеса автомобиля попала девушка с велосипедом. 

Видео: Piter.TV

Теги: гражданский проспект, фаворский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии