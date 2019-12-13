На Смолячкова под колеса автомобиля попала девушка с велосипедом

Девушка переходила дорогу на красный сигнал светофора.

В Выборгском районе Петербурга накануне вечером под колеса легковушки попала девушка с велосипедом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Очевидцы уточнили, что все произошло на пересечении улицы Смолячкова с Большим Сампсониевским проспектом. Пострадавшая переходила дорогу на запрещающим сигнал светофора.

Девушка жива, у нее только ушибы. На место оперативно прибыли полицейские, которые запретили водителю покидать место ДТП до приезда ДПС, хотя автомобилист уже "договорился" с пешеходом.

Ранее на проспекте Ветеранов автомобиль сбил школьницу.

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