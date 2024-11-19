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Ночная атака БПЛА ВСУ на Россию стала самой массированной за год
Сегодня, 10:54
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Ночная атака БПЛА ВСУ на Россию стала самой массированной за год

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ТАСС предоставил статистические данные по крупнейшим прилетам БПЛА в Россию за 2026 год.

Атака Вооруженных сил Украины беспилотниками в ночь на 26 июня по российской территории, когда над регионами нашей страны было сбито и перехвачено 660 БПЛА, стала самой массированной с начала 2026 года.  Такие подсчеты сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" на основе данных, предоставленных министерством по обороне России. 

Напомним, что предыдущая крупнейшая с начала текущего года атака дронов противника была отражена противовоздушными средствами (ПВО) 17 мая. Тогда ПВО успешно перехватили 556 БПЛА киевского режима. В ночь на 18 июня над регионами России было сбито и перехвачено 555 БПЛА. Также еще одна крупная атака ВСУ отражена 6 июня. Тогда, по данным профильного военного ведомства, было сбито и перехвачено 376 беспилотников. А 3 июня российские средства противовоздушной обороны сбили 354 украинских  дрона. Известно, что 10 июня сбито и перехвачено 326 беспилотников ВСУ, а 11 июня - 330. 

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Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, всу, массированный удар
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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