Бойцы Южной группировки сорвали ротацию ВСУ на подходе к Константиновке

В Минобороны России рассказали о выполнении задачи на СВО.

Военнослужащие из "Южной" группировки российских вооруженных сил сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины на подходе к населенному пункту Константиновка. Такими данными с журналистами 25 июня поделились официальные сотрудники пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. В профильном ведомстве объяснили, что операторы беспилотных систем не дали планам противника осуществиться. ВСУ двигались на двух автомобилях. Ранее об объектах врага уведомили разведчики 6-й мотострелковой дивизии.

Координаты цели были переданы оператору FPV-дрона. Прямым попаданием автомобиль противника вместе с живой силой был уничтожен. Тем самым оператор FPV-дрона сорвал задачи противника, лишив его транспорта и поддержки пехоты. пресс-служба Минобороны России

Разведчики также выявили на территории боевых действий еще один автомобиль ВСУ и передали координаты оператору FPV-дрона. затем беспилотник уничтожил машину вместе с живой силой. Военнослужащие пояснили, что любая попытка врага по перевозке живой силы, доставки груза и материального имущества становится неудачной.

Российский боец помог пленному ВСУ спастись от дронов.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / ТАСС