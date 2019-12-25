Ночь на 18 декабря может стать самой холодной за последний месяц

В Северной столице ночью похолодает до -11...-13 градусов.

Грядущая ночь может стать самой холодной в Петербурге с начала сезона. Об этом предупредил жителей города ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Северной столице ночью похолодает до -11...-13 градусов. В Ленобласти будет градусники на окнах покажут -10...-15 градусов. На востоке региона ударят настоящие морозы, там температура воздуха составит -20 градусов.

Синоптик отметил, что в последние две недели было свежо. На термометрах жители региона вот-вот могли увидеть -20 градусов, но циклоны не позволяли наступить холодам. Вместо этого в Петербурге была "погодная истерика" в виде шторма, снегопадов и сильного ветра.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какую погоду ждать в Петербурге в ближайшие три дня.

Фото: Pxhere