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Стало известно, какую погоду ждать в Петербурге в ближайшие три дня
Сегодня, 15:02
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Стало известно, какую погоду ждать в Петербурге в ближайшие три дня

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Петербуржцев ждет мороз, а затем потепление.

Сегодня вечером в Петербурге похолодает. В сумерки температура воздуха составит -5…-7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В ночь на воскресенье, 18 декабря, ударят морозы. Столбики термометров покажут -12...-14 градусов. Днем будет намного теплее, около -2...-4 градусов. 

В понедельник в город на Неве придет потепление. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Однако пушистого белого ковра на земле жителям Северной столицы не видать. Выпадет мокрый снег. Дороги  превратятся из-за оттепели в каток.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в воскресенье будет снежно и туманно.

Фото: Pexels

Теги: леус, погода, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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