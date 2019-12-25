Стало известно, какую погоду ждать в Петербурге в ближайшие три дня

Петербуржцев ждет мороз, а затем потепление.

Сегодня вечером в Петербурге похолодает. В сумерки температура воздуха составит -5…-7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В ночь на воскресенье, 18 декабря, ударят морозы. Столбики термометров покажут -12...-14 градусов. Днем будет намного теплее, около -2...-4 градусов.

В понедельник в город на Неве придет потепление. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Однако пушистого белого ковра на земле жителям Северной столицы не видать. Выпадет мокрый снег. Дороги превратятся из-за оттепели в каток.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в воскресенье будет снежно и туманно.

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