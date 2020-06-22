На Окинаве на базе войск США произошел пожар

Загорелся центр обработки опасных материалов.

В японской префектуре Окинава на базе войск США произошел пожар. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства Киодо. Они рассказали, что возгорание началось на территории Кадэна утром 22 июня. К настоящему моменту сообщений о пострадавших нет. Очевидцы заметили дым над одним из зданий базы. Причина воспламенения устанавливается. Журналисты из "Асахи" рассказали, что пожар начал распространяться из центра обработки опасных материалов.

Напомним, что Кадэна считается крупнейшей американской военной базой на Окинаве. Она занимает территорию в 2 тысячи гектаров. На ней располагаются две взлетно-посадочных полосы с общей длинной в 3,7 тысячи метров.

В префектуре Окинава находятся 74% военных баз США в Японии и более половины всех ВС США на территории страны.

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Видео: YouTube / ANNnewsCH