Низкопольный автобус придет на смену маршруткам К-16 и К-53А

Его запустят 1 июня.

В начале лета в Петербурге запустят новый автобус, который заменит сразу две маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Его трасса будет проложена по маршруту направлений К-16 и К-53А, которые в скором времени закроют. Автобус будет делать остановки около станций метро "Купчино", "Ломоносовская", "Елизаровская"и "Площадь Александра Невского".

Автобус будет курсировать место маршрутных такси № 253, К-53А и К-16. В салоне одновременно смогут находиться не менее 80 пассажиров. Низкопольный транспорт будет оснащен валидаторами и системой кондиционирования воздуха.

Первый рейс отправится в путь в 5:30 утра. Интервалы движения составят 12-15 минут в будние дни и 14-18 минут в выходные.

Ранее на Piter.tv: от "Московской" до Павловска будет ходить новый автобус.

Фото: Pexels, Telegram / Начальник транспортного цеха