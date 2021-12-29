От "Московской" до Павловска будет ходить новый автобус

В Петербурге пройдет транспортная реформа. В городе появятся новые автобусные маршруты, которые заменят собой "коммерческие" автобусы.

В комитете по транспорту рассказали о новом автобусном маршруте, который начнет курсировать в городе с 1 июня 2022 года. Автобус №252 будет ездить от станции метро "Московская" до Павловска.

Одной из остановок маршрута станет аэропорт Пулково. Автобус может быть полезен для жителей Красносельского шоссе, Саперной улицы, улицы Архитектора Данини.

Автобусы будут быстрее доезжать до метро, так как трасса автобуса № 252 не будет проходить через центр Пушкина с множеством остановок и светофоров. комитет по транспорту.

Вместимость новых низкопольных автобусов составит 50 пассажиров. Автобус будет курсировать с интервалом 11-15 минут в будние дни и 17-18 минут в выходные.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что от Среднерогатской улицы до метро "Звездная" будет курсировать новый автобус.

Фото: Piter.tv