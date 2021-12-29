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От Среднерогатской улицы до метро "Звездная" будет курсировать новый автобус
Сегодня, 18:04
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От Среднерогатской улицы до метро "Звездная" будет курсировать новый автобус

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Его запустят 15 июля.

В Московском районе в середине лета запустят новый маршрут. Автобус №231 свяжет Среднерогатскую улицу и метро "Звездная". Об этом сообщили в комитете по транспорту сегодня, 22 января. 

Автобус начнет курсировать с 15 июля. Он будет проходить по Среднерогатской улице, Дунайскому проспекту, улицам Ленсовета и Орджоникидзе и Витебскому проспекту. Ждать транспорт придется около 15 минут. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что горит здание, в котором расположена станция метро "Старая Деревня".

Фото: Piter.tv, комитет по транспорту

Теги: звездная, новый маршрут, смольный, среднерогатская, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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