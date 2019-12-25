Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение с Россией о признании виз

Документ должна утвердить верхняя палата, а после - подписать президент.

Нижняя палата парламента (Национального собрания) Белоруссии ратифицировала соглашение с Россией о признании виз. Об этом рассказали местные журналисты из агентства БелТА. Ранее документ был подписан правительствами республики и РФ. Чиновники взаимно признают визы, а также уточняют отдельные моменты, связанные со въездом иностранцев и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.

Иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность Ольга Петрашова, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам

Напомним, что теперь документ должен пройти утверждение в верхней палате парламента, а затем он поступит на подпись президенту Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии заявил, что страна стала целью гибридной войны.

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