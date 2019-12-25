  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение с Россией о признании виз
Сегодня, 12:47
238
lesjasap

Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение с Россией о признании виз

0 0

Документ должна утвердить верхняя палата, а после - подписать президент.

Нижняя палата парламента (Национального собрания) Белоруссии ратифицировала соглашение с Россией о признании виз. Об этом рассказали местные журналисты из агентства БелТА. Ранее документ был подписан правительствами республики и РФ. Чиновники взаимно признают визы, а также уточняют отдельные моменты, связанные со въездом иностранцев и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.

Иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность

Ольга Петрашова, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам 

Напомним, что теперь документ должен пройти утверждение в верхней палате парламента, а затем он поступит на подпись президенту Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии заявил, что страна стала целью гибридной войны.

Фото: Pixabay.com

Теги: белоруссия, виза, ратификация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии