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Нижний парк Петергофа закрыли из-за сильного ветра
Сегодня, 12:46
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nastya960
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Нижний парк Петергофа закрыли из-за сильного ветра

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Есть вероятность, что Нижний парк откроют во второй половине дня.

Из-за предупреждения МЧС о надвигающейся непогоде, было решено закрыть для туристов Нижний парк музея-заповедника "Петергоф". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Во вторник, 21 августа, в Петерофе ожидаются ливни и порывы ветра до 12 м/с, но со временем он может только усилиться. Но если шторм обойдет "Петергоф" стороной, то есть вероятность, что Нижний парк откроют во второй половине дня.

Из-за сильного ветра ночью в Петербурге повалило множество деревьев, парализовало движение в направлении от Ладожского озера до Финляндского вокзала , а жители Всеволожского района остались без электричества.

Фото: Петергоф/ ВК

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Теги: ветер , петергоф , ураган , шторм
Категории: Лента новостей Новости СПб

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