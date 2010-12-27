Нижний парк Петергофа закрыли из-за сильного ветра

Есть вероятность, что Нижний парк откроют во второй половине дня.

Из-за предупреждения МЧС о надвигающейся непогоде, было решено закрыть для туристов Нижний парк музея-заповедника "Петергоф". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Во вторник, 21 августа, в Петерофе ожидаются ливни и порывы ветра до 12 м/с, но со временем он может только усилиться. Но если шторм обойдет "Петергоф" стороной, то есть вероятность, что Нижний парк откроют во второй половине дня.



Из-за сильного ветра ночью в Петербурге повалило множество деревьев, парализовало движение в направлении от Ладожского озера до Финляндского вокзала , а жители Всеволожского района остались без электричества.

Фото: Петергоф/ ВК