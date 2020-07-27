  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:31
77
RipeHarvest
Код вставки плеера

Nissan выпустит большой электрический кроссовер

0 0

Официальная премьера новинки пока не известна.

Nissan анонсировал выпуск нового электрокара Ariya. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Японский автопроизводитель создал электрокроссовер на модульной платформе CMF-EV. Она разработана компанией специально для авто с электрической тягой. Также известно, что базовая версия новой модели будет иметь запас хода (примерно 500 километров). Остальные подробности о модели компания пока не раскрывает.  

Буквально недавно о появлении большого электрокроссовера говорила глава компании Nissan Europe Хелен Перри. Вероятнее всего автомобиль будет представлен публике не позднее 2021 года.

Ранее мы сообщили, что в столичной подземке запустили тематический поезд с народными промыслами.

Видео: YouTube / Nissan

Теги: ariya, nissan
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Автомобильные новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии