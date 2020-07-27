Nissan выпустит большой электрический кроссовер

Nissan анонсировал выпуск нового электрокара Ariya. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Японский автопроизводитель создал электрокроссовер на модульной платформе CMF-EV. Она разработана компанией специально для авто с электрической тягой. Также известно, что базовая версия новой модели будет иметь запас хода (примерно 500 километров). Остальные подробности о модели компания пока не раскрывает.
Буквально недавно о появлении большого электрокроссовера говорила глава компании Nissan Europe Хелен Перри. Вероятнее всего автомобиль будет представлен публике не позднее 2021 года.
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Видео: YouTube / Nissan
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