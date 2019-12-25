Поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

В столичной подземке запустили тематический поезд с народными промыслами. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Проектом занимались Ассоциация "Народные художественные промыслы России" и Роспатент. Тематический поезд состоит из пяти двухсекционных вагонов. Пассажиры смогут увидеть городецкую и хохломскую росписи, тверскую вышивку, дымковскую игрушку, скопинскую керамику и многое другое. В вагонах размещены QR-коды, которые позволят пассажирам узнать о ключевых особенностях каждого из представленных видов промыслов.

Проект направлен на то, чтобы рассказать пассажирам столичной подземки о культурной самобытности и особых традициях регионов России. Запуск тематического вагона состоялся в электродепо "Красная Пресня".

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Фото: пресс-служба Московского метрополитена