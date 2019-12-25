Skypark Moscow откроют этим летом.

В Москве на Воробьевых горах появится новая воздушная трасса. Об этом сообщает пресс-служба спортивно-развлекательного комплекса.

Уже в августе любители экстрима смогут опробовать высотные аттракционы. Посетители парка смогут посетить сеточный парк, прогулочные зоны, кафе и смотровые площадки. Первым аттракционом будет троллей Zipline (Зиплайн), который свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Аттракцион сможет развивать скорость до 60 километров в час.

Ранее мы сообщили, что на неделе в Москве ожидается теплая погода и небольшие осадки.

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