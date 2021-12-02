Nissan представил прототип ровера для исследования Луны

Автопроизводитель раскрыл некоторые подробности об устройстве.

Японский автомобильный концерн Nissan Motor представил в четверг прототип ровера для исследования Луны. Об этом производитель написал в официальном пресс-релизе. Разработчики пояснили, что аппарат представляет из себя квадратный блок небольшого размера. Он будет передвигаться при помощи шасси и четырех колес. Работает устройство от аккумулятора. За счет технологии Nissan e-4ORCE специалисты смогут осуществлять независимое управление. Такая функция увеличит возможности прибора при пересечении неровной поверхности и при движении по мелкому песку.

Напомним, что Nissan занимается разработкой с января 2020 года совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). К лунной миссии NASA компания присоединилась в 2019 году. Сейчас японцы из космического управления также сотрудничают с производителем Toyota Motor. Подрядчик создает луноход на водородно-кислородной топливной батарее.

NASA создало видео о том, что ожидает человечество на других планетах.

Фото и видео: Nissan

