Николай Валуев о смерти тренера Валерия Дербина: "Для многих это большая и страшная утрата"

Заслуженному тренеру России было 64 года.

Николай Валуев рассказал об отношениях с тренером Валерием Дербиным, который погиб вечером 6 августа на Парнасе. В интервью "Петербургскому дневнику" нынешний депутат Госдумы отметил, что мужчина был для него близким другом.

"Он воспитал не одно поколение достойных спортсменов. В последние годы работал в легко-атлетической школе имени Алексеева. Его все очень любили - и дети, и взрослые. Он со многими работал. Жалко, что такие люди уходят. Сравнительно все-таки рано…", - поделился Валуев.

Его сын с детства тренировался у Валерия Дербина. Сам Валуев несколько раз приходил к заслуженному тренеру России на силовую общефизическую подготовку перед боями.

Политик считает, что мужчина ушел из жизни очень рано. Мастеру спорта по греко-римской борьбе и мастеру спорта по борьбе самбо было 64 года. Для многих это стало большой и страшной утратой.

Напомним, ДТП на Парнасе произошло около 21:40 6 августа. По предварительным данным, Дербину стало плохо за рулем автомобиля, и он врезался в припаркованную машину, затем пересек разделительный бордюр и повредил еще несколько авто. Водителя нашли мертвым в салоне своего "Хендэ", внешних повреждений у него не было.

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