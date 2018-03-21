Он заявил, что в фильме показана настоящая история "без фальши, без лишних соплей".

Депутат Госдумы Николай Валуев поблагодарил авторов фильма "Ржев" за качественную работу. Он посмотрел картину и отметил, что там показана настоящая история "без фальши, без лишних соплей", но с мощными переживаниями за героев. Об этом Валуев написал на своей странице в Instagram.

По словам Валуева, сотни тысяч советских солдат и офицеров погибли в боях под Ржевом. Ценой своей жизни они спасали столицу и оттягивали на себя силы немецко-фашистских захватчиков. С каждым годом взгляды современников на историю будут меняться. Однако этот фильм "способен увлечь новых почитателей за собой".

Премьера фильма Игоря Копылова "Ржев" состоялась 5 декабря. В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Арсений Семенов и другие актеры.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточенные бои. В наступательно-оборонительных операциях советские войска потеряли около 400 тысяч человек. В их число входят убитые, пропавшие без вести и военнопленные.

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